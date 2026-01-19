„Марек“ не се даде и на „Ботев“ (Вр), орлето Ал. Дюлгеров с дебютен гол за дупничани



„Марек“ продължи с доброто си представяне в зимните контроли и не се даде на втори елитен тим, записвайки 2:2 с деветия в Първа лига „Ботев“ (Вр). На един от терените в Национална футболна база „Бояна“ дупничани поведоха с 2:0 в рамките на първите 10 минути. Резултата откри Никола Тодоров в 5-та мин. Атаката започна с дълъг пас на орлето Александър Дюлгеров към левия фланг, откъдето другото ново попълнение Китан Василев навлезе в наказателното поле на съперника и подаде остро към голмайстора, който простреля отблизо противниковия страж Любомир Василев. 5 минути по-късно Мартин Кръстев се възползва от грешка при изнасянето на топката от страна на „Ботев“ (Вр) и изведе Ал. Дюлгеров на стрелкова позиция, а бившият капитан на „Пирин“ вкара първия си гол с екипа на „Марек“, макар и в неофициален мач. Ексиграчът на „Левски“ Мартин Петков намали в 33-та мин., засичайки остро центриране отляво. Избраниците на наставника Танчо Калпаков можеха да се оттеглят с два гола аванс на почивката, но попадението на каращия проби Слави Паскалев малко преди края на първата част бе отменено поради засада.

В 50-та мин. бившият футболист на „Пирин“ Данило Полонский вкара втория гол за „Ботев“ (Вр), който се оказа и последен в двубоя. През втората част играта значително се накъса поради големия брой промени в двата състава.

Ал. Дюлгеров вкара първия си гол за „Марек“, макар и в неофициален мач

Дупничани и врачани преди началото на спаринга в НФБ „Бояна“



„Когато постигаме положителни резултати, винаги е добре за самочувствието на играчите и за тренировъчния процес. Много относително е кой отбор в какво състояние влиза в мачовете. Знаете, че отборите от Първа лига започват по-рано официалните двубои и може би са по-тежки от подготовката, докато ние все още сме по-свежи. И в двете контроли досега се представихме на ниво и имаме база, на която да стъпим. Тези срещи обаче не трябва да ни заблуждават, защото много зависи в какъв подготвителен цикъл са съставите. Доволен съм от влагането на всички. Хубаво е, че младоците показват израстване. Радвам се, че в отбора ни има конкуренция и който се представя добре в контролите, ще бъде предпочетен за официалните мачове“, коментира Т. Калпаков.

„БОТЕВ“ (ВР): Василев, Стойчев, Стоев, Маринов, Санянг, Стоянов, Юруков, Смоленски, Найденов, Генов, Петков (Орлинов, Пешов, Боянов, Ив. Горанов, Малинов, Цонев, Полонский, Гайегос, Борносузов)

„МАРЕК“: Костадинов, Паскалев, Дюлгеров, Кръстев, Вакадинов, Любомиров, В. Йорданов, Тодоров, Василев, Вешев, Д. Горанов (Пейчев, Р. Йорданов, Пляков, Мечев, Кирилов, Каймакански, Никифоров, Айоку, Диков)

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



