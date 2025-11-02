„Марек“ обърна „Пирин“ в Дупница, бесни ултраси на орлетата обсадиха входа на „Бончук“

„Марек“ обърна „Пирин“ с 3:1 в Дупница, а бесни ултраси на орлетата обсадиха входа на „Бончук“ в търсене на обяснение от ръководните фактори на клуба и с мощни призиви за оставка на директора Светослав Дяков и треньорския тандем Христо Арангелов-Мариян Христов. Легендите Петър Михтарски и Мирослав Митев също станаха обект на нападките, изборът на сина на съсобственика в оставка Милен Стефанов – Даниел, да застане под рамката вместо Красимир Костов, изнерви обстановката още в самото начало на мача.

Двубоят тръгна с ранен гол на юношата Божидар Малинов в 10-та мин. Много скоро обаче Илия Димитров се ориентира най-бързо в меле в наказателното поле на гостите след корнер в 22-та мин. и възстанови равенството. Страхотно спасяване на Константин Костадинов след удар с глава на Никола Бандев в 37-та мин. не позволи на пиринци отново да излязат напред в резултата, това стори в полза на домакините Ил. Димитров в 66-та мин., когато прехвърли стража на благоевградчани. Преди това вратарят на зелено-белите блокира самопожертвувателно изстрел в 50-та мин. на резервата Димитър Законов, който малко по-късно нацели с шут от въздуха напречната греда. Бившият капитан на марекчани Александър Близнаков пропусна да вкара за 2:2 и изхода окончателно предреши с удар по диагонала в 86-та мин. влезлият на смяна на почивката Юлиан Ненов.

„МАРЕК“: Костадинов, Б. Николов /90-Р. Йорданов/, Д. Кирилов, Каймакански, Вакадинов, Айоку, В. Йорданов /46-Ненов/, Мечев, Коуакоу /59-Законов/, Вешев /75-Джаджаров/, Ил. Димитров /90-Плаков/.

„ПИРИН“: Стефанов, Дюлгеров, Бодуров, Б. Иванов, Ил. Костов, Бандев, Динев /90+1-Ив. Иванов/, Малинов /46-Е. Георгиев/, Ст. Костов /79-Кр. Бачев/, Близнаков, Ивов /90+1-А. Петков/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ