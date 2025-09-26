„Марек“ остана без защита, капитанът Мартин Кавдански аут поне за месец

Мартин Кавдански е поредният играч на „Марек“, който утежни ситуацията в отбора. Капитанът на дупничани е със счупена костица на глезена и ще му е нужно повече време за лечение, като най-вероятно ще бъде аут от терените поне за един месец. Така опитният бранител ще пропусне домакинството на дублиращия отбор на ЦСКА в неделя и почти сигурно двубоите срещу „Вихрен“, „Дунав“ и „Беласица“, а надеждите на треньорския щаб са да е на разположение за дербито с „Пирин“.

Положението в отбраната на марекчани става плачевно, след като в началото на сезона най-добрият защитник в състава Марио Петков скъса кръстни връзки и отпадна до края на кампанията. Новото попълнение Уилфред Коуакоу се подготвя на облекчен режим и е под сериозна въпросителна дали въобще ще попадне в групата за срещата с младите армейци, подсилени по традиция с футболисти от първия отбор. Към пълноценни натоварвания мина острието Илия Димитров след болежките в кръста, което предполага завръщането му на терена този уикенд.

„Всички в клуба осъзнаваме, че в момента сме в незавидно положение след поредицата негативни резултати. Ясно е по какъв начин се излиза от такава ситуация“, коментира ситуацията на „Бончук“ наставникът Танчо Калпаков.

