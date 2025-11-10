„Марек“ отнесе тройка край морето, титулярният вратар К. Костадинов се контузи  

„Марек“ развали добрите впечатления от победите над „Беласица“ и „Пирин“ и загуби от „Черноморец“ с 0:3 край морето. На стадиона в Несебър дупнишките футболисти не приличаха на себе си и получиха 3 гола в рамките на половин час. Както почти всеки път през този тежък за марекчани сезон, те отново допуснаха попадение в началните минути. Опитният нападател на домакините Калоян Кръстев бе оставен напълно непокрит след опасен удар на негов съотборник и необезпокояван откри резултата в 5-та мин. В 16-та мин. Жозе Дараме реализира по сходен начин. Той не бе опазен след центриране от ъглов удар, при което Петър Генчев стреля с глава, а Константин Костадинов отново отрази първия изстрел към вратата си, но нямаше какво да направи при добавката. Димитър Костадинов оформи класиката в 30-та мин., когато с топовен шут от около 12 метра не остави шансове на резервата Пламен Младенов, който замени получилия травма титуляр К. Костадинов. През втората част домакините се дръпнаха малко по-назад и не създаваха толкова опасности пред вратата на „Марек“, пазейки солидната си преднина. Тимът от Дупница така и не намери начин да вкара дори почетно, показвайки че двата успеха в югозападните дербита са били по-скоро моментни проблясъци.

„ЧЕРНОМОРЕЦ“: Каишев, Дараме, Сантос, Генчев, Митев, Стайков (78-Есума), Аврамов, Добрев (90-Павлов), Трайков (64-Хюсеин), Д. Костадинов, Кръстев (64-Цонев)

„МАРЕК“: К. Костадинов (18-Младенов), Николов, Р. Йорданов (63-Нанителамио), Кирилов (63-В. Йорданов), Каймакански, Вакадинов, Джордж, Джаджаров, Коуакоу (46-Законов), Ненов, Димитров (46-Вешев)

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



