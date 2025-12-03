,,Марек“ отнесе четворка и от дубъла на ,,Лудогорец“

“Марек“ отнесе нова четворка и записа пореден срамен резултат при свое гостуване. Този път наказателна акция срещу дупничани проведе дублиращият отбор на „Лудогорец“, който ги победи с 4:0 вчера. Футболистите на наставника Танчо Калпаков получиха толкова голове и в предишната си визита на „Етър“, а преди това инкасираха 3 попадения за половин час срещу „Черноморец“ край морето. Така остава отворен въпросът как „Марек“ става тотално различен отбор в негативен план извън стадион „Бончук“. Начало на голеадата в Разград даде Елисей Съров в 3-та мин. След половин час Симеон Шишков покачи на 2:0 след хубава атака на орлите. През втората част ситуацията на терена не се промени и в 65-та мин. Александър Маринов направи преднината класическа. 4 минути по-късно Християн Джаджаров си отбеляза автогол, който символизираше несъстоятелността на „Марек“ при поредното му гостуване.

Танчо Калпаков Християн Джаджаров



„ЛУДОГОРЕЦ II“: Христов, Валеков, Шишков, Н. Николов, Н. Янев, Стефанов (67-Р. Иванов), Пенев, Съров, Гордон (64-К. Димитров), Валоис (64-Й. Йорданов), Кирев (46-Маринов).

„МАРЕК“: Костадинов, Б. Николов, Кирилов, Каймакански, Джаджаров (69-Никифоров), Вакадинов, Айоку (74-В. Янев), Н. Тодоров (46-В. Йорданов), Вешев, И. Димитров (69-Пляков), Ненов.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ