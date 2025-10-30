„Марек“ отнесе четворка от „Монтана“ преди визитата на орлетата

,,Марек“ падна тежко с 1:4 от елитния „Монтана“ вчера на „Бончук“ и напусна безславно турнира за купата на България броени дни преди шампионатната визита на орлетата в неделя. Хората на Танчо Калпаков удържаха северняците през първото полувреме, в което положенията пред двете врати бяха кът. Единствено ще се запомни ударът в гредата в 9-та мин. на Борислав Димитров, който след почивката на два пъти намери верния път към мрежата на Пламен Младенов-Пачангата. Другите попадения реализираха Витиньо и Владислав Цеков, почетно за домакините се разписа влезлият на смяна Борислав Николов.

Т. Калпаков /вляво на сн. 1/ започна мача с широка усмивка, след края повод да се усмихва обаче имаше Ан. Нанков Рехавата агитка на „Бончук“ бързо сви знамената Ексорлетата Б. Вакадинов /вдясно/ и В. Янев /вдясно на сн. 4/ водеха неравна битка с монтанчани сн.4

През втората част далеч по-добрата кондиционна подготовка и класата на гостите си каза думата и за отрицателно време попаденията в мрежата на марекчани заваляха.Витиньо откри час след началото. Б. Димитров удвои разликата след броени секунди и утрои аванса на своите в 72-та мин. След още четири вкара Цеков, а Б. Николов в 82-та мин. направи поражението с една идея по-малко срамно.

,,МАРЕК“: Младенов, Родриго, Кирилов, Янев (70 – Б. Николов), Вакадинов (70 – Каймакански), Вешев, В. Йорданов, Джаджаров (46 – Мечев), Коуакоу (65 – Н. Тодоров), Ил. Димитров (65 – Законов), Нешев.

,,МОНТАНА“: Роса, Тодоров, Малембана (60 – Илиев), Борисов, Буров, Илиадис, Тунгаров (85 – Екеле), Азеведо, Витиньо (60 – Атанасов), Мухаммад (60 – Стрински), Б. Димитров.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ