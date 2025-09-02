„Марек“ падна от „Миньор“ насред „Бончук“ след пореден безличен мач

„Марек“ записа пети пореден двубой без успех във Втора лига след 1:2 с „Миньор“ (Пк) вчера. Пред около 400 фенове на своя стадион „Бончук“ дупничани изиграха поредния си безличен мач и показаха, че не само доскорошният наставник Петър Колев е виновен за трагичното състояние на футболистите. Началото на срещата бе малко по-добро за домакините. Те се опитаха да наложат териториален натиск, който обаче не доведе до нищо опасно. В 21-та мин. Виктор Василев изпълни добре фал, но на сантиметри над напречната греда. В 26-та мин. новото попълнение Симеон Мечев опита изстрел от средна дистанция, ала не намери целта. До края на първата част марекчани владееха повече топката, но така и не създадоха чисто голови положения. 7 минути след подновяването на играта „Марек“ допусна чуковете да поведат в резултата. Бързо изпълнение на тъч помогна на Михаел Орачев да се окаже на точното място и да прониже неспасяемо мрежата на Константин Костадинов.

10 минути по-късно Павлин Чиликов се извиси след корнер и удвои. „Миньор“ дори имаше шанс за трети гол, но фрапантен пропуск направи Преслав Йорданов в 68-та мин., а в 78-та Костадинов изби коварен удар на Данило Терасенко. В 83-та мин. гостите сами си направиха задачата по-трудна, след като Иван Гошев увисна при фал, топката попадна на главата на Христо Каймакански, който я отклони към Мартин Кавдански, а капитанът на „Марек“ също с глава фиксира крайното 1:2.

„МАРЕК“: Костадинов, Кирилов, Кавдански, Вакадинов, Каймакански, Айоку, Мечев, Джаджаров (60-Т. Иванов), Б. Николов, Ненов (77-Берете), И. Димитров.

„МИНЬОР“: Гошев, Маринов (74-Янчев), Вуцов, Чиликов, Романюк, Викторов, Орачев, Й. Йорданов (90-Г. Ангелов), Василев (74-Чуканов), Терасенко (90-Михайлов), Пр. Йорданов.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





