,,Марек“ посочи изхода на трима, спешно търси защитници

,,Марек“ официално се раздели с трима футболисти след края на есенния дял от първенството на Втора лига. Отбора напускат Родриго Нанителамио, Димитър Законов и Вергил Янев. Старши треньорът Танчо Калпаков е преценил, че те няма да му бъдат полезни в битката за оцеляване през пролетта. Наставникът се е мотивирал пред ръководството, че е по-добре клубът да се освободи от ангажимента да им плаща заплати, които могат да отидат за нови играчи, нужни за подсилване на тима. Дупничани вече водят преговори с набелязани попълнения. С приоритет е привличането на поне двама защитници, един халф и един нападател. Особено важно е марекчани да заздравят отбраната си, която е най-слабото звено през настоящия сезон. За разлика от предишните две години, когато именно здравата защита донесе на тима участие в бараж за елита, сега почти всеки съперник с лекота пълни мрежата му. Основната причина е, че титулярната двойка в ариергарда изигра само няколко мача в началото на кампанията. След това първо Марио Петков се контузи тежко и е аут до идното лято, а капитанът Мартин Кавдански сложи край на кариерата си, за да се съсредоточи върху развитието си в треньорството.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ