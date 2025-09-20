„Марек“ представи французин от „Монтана“ преди гостуването в Плевен

„Марек“ представи поредното си ново попълнение. В търсене на начини за излизане от кризата на стадион „Бончук“ привлякоха френския полузащитник Уилфред Коуакоу. Футболистът с котдивоарски корени е роден на 8 май 2000 г. и има опит по родните терени, след като през миналия сезон бе част от „Монтана“. Под ръководството на завърналия се в Дупница преди две седмици Танчо Калпаков французинът записа 35 мача, като отбеляза и един гол във Втора лига, а монтанчани спечелиха промоция за елита. От щаба на „Марек“ обявиха, че се опитват да бъдат оптимисти преди гостуването на „Спартак“ в Плевен, въпреки че нямат победа от първия кръг.

„Тежи ни злополучната развръзка от миналия кръг, когато получихме изравнителен гол в продължението, но правим всичко възможно да се отърсим от това напрежение. Постепенно навлизаме в положителна настройка за мача в Плевен. Искаме вече да запишем победа и да зарадваме феновете. Имаме известни проблеми около състава за предстоящия мач, но със сигурност ще ги превъзмогнем и излизаме с позитивна нагласа“, заяви Т. Калпаков. Както е известно, нападателят Илия Димитров няма да вземе участие в срещата, заради травма в кръста. Други от състава също са с проблеми преди мача, докато полузащитникът Християн Джаджаров е възстановен и ще може да играе. През миналия сезон във Втора лига двата отбора си размениха по една победа. „Марек“ спечели с 3:0 в Дупница, а „Спартак“ записа успех с 2:0 в Плевен.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ






