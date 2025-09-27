 „Марек“ притиснат до стената в търсене на точки срещу младоците на ЦСКА



Победата в неделното домакинство на ЦСКА II е единствената опция пред „Марек“ за отлепване от дъното. Преди началото на сезона дупнишкият клуб обяви амбиции за челните места във Втора лига, но след деветия кръг се намира в зоната на изпадащите с актив от едва 6 точки. На „Бончук“ предприеха и треньорска рокада преди няколко седмици, но завръщането на Танчо Калпаков, заменил Петър Колев, засега не дава нужния резултат. Новият наставник дебютира с 1:1 срещу „Локомотив“ (Горна Оряховица) вкъщи, а след това загуби безславно с 0:2 визитата си на „Спартак“ (Плевен). С това лошите новини за тима не се изчерпват. Преди два дни стана ясно, че капитанът и основен стълб в защитата Мартин Кавдански ще бъде извън терените поне за месец, след като има счупена костица на глезена. Като прибавим и трайно контузения Марио Петков, отбраната на марекчани придобива експериментален вид в следващите 4-5 мача. Добрата новина е възстановяването на централния нападател Илия Димитров, който се очаква да започне като титуляр срещу младите армейци, гласят последните информации от „Бончук“.

В миналия кръг дубълът на червените разби с 4:1 „Етър“ в дебюта на наставника Даниел Моралес, но двубоят с болярите се оказа и лебедовата песен на екстреньора на „Беласица“, който слезе в третия отбор, а начело на втория се завърна титулярят Валентин Илиев и това може да даде допълнителен импулс на тима.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ








