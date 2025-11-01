„Марек” притиснат до стената, очаква сложен двубой срещу „Пирин“

В лагера на „Марек“ се надяват, че ще затвърдят победата над „Беласица“ в миналия кръг с добра игра и позитивен резултат в дербито с благоевградския „Пирин“. Дупничани са притиснати до стената в битката за оцеляване във Втора лига и ако искат да се спасят, трябва да печелят поне домакинските си двубои.

„Всички сме наясно, че ни очаква изключително сложен двубой. Това е голямо югозападно дерби и феновете винаги имат повече очаквания към този мач. Съперникът разполага с класни футболисти и няма да ни бъде никак лесно. Ние обаче сме притиснати до стената и ни трябва точков актив. Победата над „Беласица“ в миналия кръг ни даде глътка въздух, а срещу „Монтана“ в сряда съхранихме част от титулярите. Дано успеем да постигнем успех срещу „Пирин“, коментираха от стадион „Бончук“ преди двубоя. Добрата новина за старши треньора Танчо Калпаков е, че ще може да разчита на почти всичките си налични състезатели. Изключение правят тежко контузеният централен бранител Марио Петков и капитанът Мартин Кавдански. Първият няма да бъде на линия до края на сезона, докато вторият се очаква да започне тренировки до една седмица. От треньорския щаб имат очаквания към последния привлечен в Дупница – френския защитник с конгоански корени Родриго Нанителамио, който дебютира срещу „Монтана“ през седмицата в 1/16 финалите от турнира за купата на България. Бранителят показа добра игра през първото полувреме, но след почивката отпадна физически и допусна няколко грешки.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



