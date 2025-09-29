„Марек“ продължава да затъва, не успя да бие и 9 от дубъла на ЦСКА

„Марек“ продължава с кошмарното си представяне след 1:1 срещу дублиращия отбор на ЦСКА. Пред около 500 зрители на „Бончук“ момчетата на Танчо Калпаков не успяха да зарадват новия си стар треньор и в третия му мач след завръщането му в Дупница, като по всичко личи, че тази година ще водят битка за оцеляване. Още в десетата минута гостите попариха дупничани. Йоан Борносузов напредна по дясното крило и намери с дълъг пас Марк-Емилио Папазов, който със силен удар от границата на наказателното поле откри резултата. Малко по-късно армейците можеха да увеличи преднината си, но Илиан Антонов, който финтира Константин Костадинов, нацели напречната греда. Домакините получиха предимство с човек повече в 50-та мин., когато Борносузов бе изгонен за втори жълт картон. Марекчани почти веднага се възползваха от численото превъзходство и Борислав Николов възстанови равенството, отклонявайки топката с глава след центриране от фал. Гостите обаче не спряха да атакуват и в 68-та мин. само навременната реакция на Костадинов предотврати гола на изскочилия очи в очи с него Антонов. Активът на хората на Калпаков в атака до края се ограничи до няколко мелета, без чисти положения. В 87-та мин. грешникът за столичани Ил. Антонов остави своите с 9 души, но и това не помогна на домакините да се доберат до трите точки.

„МАРЕК“: Костадинов, Б. Николов, Р. Йорданов (79 – Законов), Д. Кирилов, Каймакански, Вакадинов, Айоку (51 – Ненов), Мечев, Джаджаров, Вешев, Ил. Димитров.

ЦСКА II: Орлинов, Санянг, Чатев, Илиев, Динев, Ив. Тасев (82 – Гилов), Кичуков, Антонов, Борносузов, Стойчев, Папазов (90 – Живков)

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ










