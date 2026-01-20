„Марек“ се базира на импровизиран лагер в Дупница, разреди мачовете

Футболистите на „Марек“ започнаха своя зимен лагер в… Дупница. Импровизираната режимна обстановка ще бъде изцяло при домашни условия, но от треньорския щаб се надяват, че ще помогне за сплотяването на колектива. Отделно от това, играчите ще бъдат значително натоварени, като за целта през цялата седмица ще тренират двуразово. Именно поради тази причина в близките дни няма да има нова контрола. Следващият спаринг е насрочен чак за 28 януари. Тогава марекчани ще премерят сили със „Спортист“ (Своге). Мястото на двубоя ще се определи на по-късен етап, в зависимост от метеорологичните условия и текущия ремонт на „Бончук“. Не е изключено проверката с шоколадите все пак да се състои на домашния стадион, каквото е желанието на местните фенове.

Танчо Калпаков



Досега селекцията на Танчо Калпаков имаше два теста срещу елитни тимове, в които записа победа с 3:1 над „Септември“ и равенство 2:2 с „Ботев“ (Враца).

„Умишлено оставихме една седмица без мачове. Идеята ни не е играчите да си отпочинат, а да тренират по два пъти дневно. Ръководството ни осигури лагерна обстановка. Да, този лагер ще бъде в Дупница, при домашни условия, но все пак ще бъде малко по-различно. Определящо за нас на този етап от подготовката е да имаме добра конкуренция в отбора. Всеки един тим търси точно това. Мисля, че във времето самите футболисти ще осъзнаят това и всеки един от тях ще се опитва да дава най-доброто от себе си. Не търсим резултати в контролите, които играем по време на паузата. Всички налични състезатели играха по 45 минути, само двама от тях бяха на терена през цялото време. Още сме на етап, на който не сме готови, най-важното е да не претоварим футболистите и да ги контузим“, коментира наставникът на „Марек“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





