,,Марек“ се връща към контролите с мач в Бобошево срещу шоколадите от Своге

,,Марек“ ще поднови контролите срещу друг втородивизионен опонент „Спортист“ /Своге/. Двата тима се разбраха да си сверят часовника на стадиона в Бобошево утре от 14.00 ч. Дупнишките фенове се надяваха спарингът да се състои на „Бончук“, но това няма как да се случи заради продължаващия ремонт на съоръжението. През последните десетина дни Танчо Калпаков събра подопечните си на импровизиран лагер в домашни условия, по време на който спря игровите проверки и заложи изцяло на двуразови тренировки, за да вкара футболистите в нужната кондиция за тежките пролетни битки за запазване на професионалния статут и за сплотяване на колектива. Дотук през зимната подготовка марекчани се тестваха в два приятелски двубоя с опоненти от елита. В първата победи с 3:1 „Септември“, а във втората извъртя 2:2 с „Ботев“ /Вр/, след като водеше с 2:0.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ