“Марек“ се жалва в БФС от съдийството на домакинската загуба от „Севлиево“

„Марек“ изпрати официален сигнал в БФС срещу съдийството в мач от Втора лига срещу „Севлиево“, който загуби с 0:1 на стадион „Бончук“. Домакините получиха 2 червени картона в края, а в 3-та мин. на добавеното време си отбелязаха и нещастен автогол. В брожението от дупнишкия клуб недоумяват как за този двубой е назначена реферска бригада от Велико Търново, отстоящ само на 42 км от Севлиево. Отделно от това за главен арбитър е назначен човек, изваден от съдийството за дълъг период. Марекчани посочват и конкретни ситуации, при които смятат, че са ощетени от главния съдия Стилян Колев.

Става въпрос за червения картон на капитана Веселин Любомиров в 87-та мин., както и за неотсъдено нарушение в атака срещу Даниел Кирилов секунди преди гола. „При отстраняването на Любомиров разбираме, че съдията казва, че го е обидил. В ролята си на капитан той има право да говори с рефера, при което, вместо обяснение, получава директен червен картон. Малко по-късно последва явен фал за домакините, който главният рефер подмина и се направи, че не вижда на метри пред него състезателя на „Марек“. Обърнете особено внимание на съдийските отсъждания през целия мач, особено в края на двубоя“, призовават от „Марек“. В сигнала са цитирани и думи на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов: „Не позволявайте, господа от БФС, дребни корумпета да убиват футбола в България“. Документът е адресиран до президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров и председателя на Дисциплинарната комисия Юрий Кучев.

ИВАН ДИМИТРОВ