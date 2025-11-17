,,Марек“ се наложи над десетима от ,,Хебър“ за важни 3 т. в битката за оцеляване

,,Марек“ победи десетима от ,,Хебър“ с 2:0 пред около 600 зрители на своя стадион ,,Бончук“ и взе глътка въздух в битката за оцеляване във Втора лига. Дупничани започнаха срещата доста мотивирано и си осигуриха аванс още в 10-та мин., когато се разписа Симеон Вешев. Гробарите улесниха домакините в 42-та мин., когато Георги Вълчев си изкара червен картон. След 120 секунди главният рефер Георги Спасов отсъди дузпа, а точен от бялата точка бе Христо Каймакански. Играчите на Танчо Калпаков изцяло контролираха събитията на терена през втората част и не допуснаха пазарджиклии да поставят под съмнение спечелването на важните 3 точки. Успехът можеше да бъде още по-убедителен, ако не бяха пропуските на Симеон Вешев и Валери Йорданов между 52-та и 59-та мин. сами срещу вратаря Борис Груев, който показа рефлекс. Веднъж и гредата спаси гостите след удара от фал на Юлиян Ненов в 57-та мин. „Марек“ се изкачи до 11-то място в класирането, а през уикенда може да надгради при визитата си на 13-ия „Етър“.

,,МАРЕК“: Костадинов, Б. Николов, Кирилов, Каймакански, Вакадинов, Айоку, В. Йорданов (71 – В. Янев), Джаджаров (84 – Р. Йорданов), Вешев (90+3 – Законов), Ненов (84 – Н. Тодоров), Ил. Димитров (90+3 – Нанителамио).

,,ХЕБЪР“: Груев, Ван Дайк, Вълчев, Дадаков, Цветанов, Я. Ангелов (70 – Петров), Хайдаров (70 – Каменов), Доцев (46 – Радев), Н. Ганчев (46 – Павлов), Диков, Маламов.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ