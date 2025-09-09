„Марек“ се раздели с двама излишни, привлече защитник и нападател

Футболният отбор на „Марек“ продължава със селекцията в движение, опитвайки се да спаси сезона. Дупничани първо се разделиха с полузащитника Теодор Иванов и нападателя Ибрахима Берете, които не влизат в плановете на новия наставник Танчо Калпаков. Първият записа 28 мача с 1 гол за тима от Дупница, докато чужденецът натрупа 6 двубоя за краткия си престой. Само ден по-късно марекчани си осигуриха услугите на двама далеч по-опитни играчи. Бранителят Петко Ганев акостира на стадион „Бончук“, след като през миналата седмица бе освободен от „Хебър“. Това е деветият клуб в кариерата му, бил е още в „Добруджа“, „Арда“, „Монтана“, „Литекс“, „Созопол“, „Верея“ и „Ботев“ (Вр). Привличането на защитник бе с основен приоритет за „Марек“, след като Марио Петков се контузи тежко и е аут до края на сезона. На негово място вече бившият старши треньор Петър Колев привлече Никола Борисов, който обаче си тръгна заедно с наставника.

Симеон Вешев

Така като партньор на капитана Мартин Кавдански в центъра на ариергарда ще се изявява именно Ганев. Второто ново попълнение е в атака – 31-годишният Симеон Вешев. Досега той е обличал екипите на „Банско“, „Марица“, „Струмска слава“, „Нефтохимик“, „Дунав“ и „Добруджа“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ













