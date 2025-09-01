„Марек“ се раздели с наставника П. Колев и привлече халфа С. Мечев

„Марек“ се раздели със старши треньора си Петър Колев и привлече опитния халф Симеон Мечев в рамките на един ден. Това се случи в навечерието на днешното домакинство с „Миньор“ (Пк). От стадион „Бончук“ първо обявиха, че пътищата им с досегашния наставник се разделят по взаимно съгласие, а като основна причина за това беше изтъкнато разминаване в разбиранията относно целите пред тима. Футболните шефове в Дупница и това лято афишираха, че гонят промоция в елита. Нееднократно обаче П. Колев говореше, че няма достатъчно финансови средства за мащабна селекция и че на този етап няма как да се преследват челните места във Втора лига с наличния кадрови потенциал. Отборът започна с минимална победа над дублиращия отбор на „Лудогорец“, но след това нареди четири поредни мача без успех, в които съставът се представи безлично. Явно головата немощ и безидейната игра също са оказали влияние за крайното решение. Броени часове по-късно в Дупница акостира опитният полузащитник Симеон Мечев.

Симеон Мечев

В кариерата си той е играл за „Локомотив“ (Сф), „Славия“, „Монтана“, „Ботев“ (Вр), „Нефтохимик“, „Царско село“, „Берое“. В срещата с перничани „Марек“ ще бъде воден от помощник-треньора Светослав Георгиев. За нов наставник веднага започна да се спряга името на Танчо Калпаков, който изгради основите на отбора, играл 2 г. поред бараж за попадане в елита. През миналия сезон Калпаков вкара „Монтана“ в Първа лига, но напусна след няколко кръга без победа. Добрата новина за дупничани е, че в следващия кръг почиват, защото по програма трябваше да се изправят срещу „Крумовград“, който така и не започна сезона. Така новият старши треньор ще има малко повече време, за да се запознае с качествата на новия си тим.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





