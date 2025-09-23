„Марек“ се смъкна в зоната на здрача, феновете: Срам и позор! Спрете се, бе, Паргов, Лахчев и компания…

„Марек“ се смъкна в зоната на здрача след поражението с 0:2 от „Спартак“ /Пл/, четвърто през сезона за дупничани, на които не помогна треньорската рокада с потърпевш Петър Колев и завръщането на Танчо Калпаков на „Бончук“. По настояване на новия-стар наставник в навечерието на двубоя в Плевен бе привлечен от предишния му отбор „Монтана“ френският халф Уилфред Коуакоу. Макар и само на няколко тренировки етническият котдивоарец изненадващо започна сред титулярите, но издържа по-малко от час, преди да грохне и да бъде въдворен на пейката. Калпаков завари трагично наследство от своя предшественик, с една-единствена победа, датираща от старта на сезона преди два месеца срещу втория тим на „Лудогорец“, и три хикса. Така марекчани от претендент за бараж за промоция в елита се озоваха под чертата сред застрашените от изпадане в аматьорската група, което е логично на фона на масовата чистка на основни футболисти през лятото и селекцията на килограм в опит за закърпване на положението. За минорното настроение в съблекалнята говори и фактът, че срещу спартаковци само един играч на гостите бе декориран в жълто и това бе иностранецът Емануел Айоку. Липсата на тарана Илия Димитров превръща атаката в третата най-ялова във втория ешелон след тази на аутсайдера „Беласица“ и на някогашното величие „Етър“. Мартин Трифонов порази мрежата на Константин Костадинов в 26-та мин., а след моментните проблясъци в играта на „Марек“ точка на спора сложи в 80-та мин. резервата Мишел Таиров.

След последния съдийски сигнал в Плевен феновете в Дупница изпълниха социалните мрежи с гневни постове, насочени основно срещу клубните ръководители.

„Това ръководство ни води уверено във „В“ група. Спрете се, бе, Паргов, Лахчев и компания, не ви ли е срам, това е позор за футболния ни град, подигравате се с феновете. Вие сте неспособни да ръководите този отбор. Ако милеете за „Марек“, незабавно напуснете“, призовават най-радикално настроените ултраси.

„СПАРТАК“ /ПЛ/: Тухай, Спасов, Стоянов, Господинов, Бадарин, В. Иванов, Ив. Иванов, Трифонов /70-С. Петков/, Пр. Антонов /65-Таиров/, Хр. Петков, Николаев /60-Яначков/.

„МАРЕК“: Костадинов, Вешев, Р. Йорданов, Каймакански, Д Кирилов, Айоку, Коуакоу /55-Джаджаров/, Мечев, В. Йорданов /46-Законов/, Б. Николов /78-Н. Тодоров/, Ненов.

ТОНИ КИРИЛОВ





