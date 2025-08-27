„Марек“ скочи срещу съдийския произвол, не иска четирима рефери да стъпват на „Бончук“

„Марек“ се оправда със съдийския произвол за негативните резултати в поредица от мачове през настоящата кампания. Чашата на търпението на клубното ръководство преля след неделното поражение от „Янтра“ в Габрово, последвано от остра декларация, отправена до Спортно-техническата и Съдийската комисия на футболната централа и подписана от административния директор Иван Ясенов. В протеста дупничани посочват имената на четирима рефери, за които настояват да не стъпват повече на „Бончук“. Черния списък оглавява гардът от Националната служба за охрана Димитър Буров, който надуваше свирката на стадиона в града на Рачо Ковача.

„Уважаеми господа, футболен клуб „Марек 1915“ – гр. Дупница изразява недоволството си от съдийските отсъждания в последните три шампионатни мача, а именно ФК „Севлиево“, ФК „Фратрия“ и ОФК „Янтра“. Въздържахме се от коментар за първите два мача, в които отборът беше ощетен, но след случилото се в V кръг в гр. Габрово решихме да реагираме и защитим името на клуба. Отборът бе сериозно ощетен не за първи път от главния арбитър Димитър Ц. Буров, претендираме за Неотсъден очеваден 11-метров наказателен удар срещу Борислав Николов при резултат 0:0 и Неотсъдена приблизително 2-метрова засада на домакините от „Янтра“ при отбелязването на победния гол и единствен в мача. Футболен клуб „Марек 1915“ е от скромен град и очевидно двете последователни години, в които отборът печели участие и играе бараж за влизане в най-високото ниво на футбола у нас, дразнят или притесняват някого?! Апелираме и Не желаем съдийската бригада от V кръг между отборите на „Янтра“ и „Марек 1915“ да Не бъде назначавана за мачове, в които отборът на ФК „Марек 1915“ участва, а именно: 1. Димитър Цолов Буров, 2. Ангел Бориславов Станчев, 3. Георги Петров Спасов, 4. Камен Ташев Терзиев да не бъдат назначавани на мачовете на тима занапред в първенството. Припомняме, че миналия сезон в дерби мач срещу ФК„Беласица“ Д. Буров отсъди срещу нас несъществуваща дузпа за домакините в края, а впоследствие отборът ни загуби двубоя“, гласи позицията на клуба.

Същевременно ръководството на „Марек“ пое всички разноски по операцията и последващото лечение на защитника Марио Петков, който скъса коленна връзка в мача срещу „Фратрия“ и след хирургичната интервенция в „Пирогов“ му предстои дълго възстановяване. Футболистът бе изписан от болницата в понеделник и според медицинските капацитети процедурата е минала успешно.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





