„Марек“ удържа „Славия“ с 2:2 в София и продължава без загуба в контролите



„Марек“ продължи с доброто си представяне в зимните контроли и не загуби от трети елитен съперник, завършвайки 2:2 със „Славия“ в София. Белите поведоха в 15-та мин. чрез капитана Иван Минчев. Нападателят бе точен и в 41-та мин., когато се възползва от подарък на дупнишката защита. 2 минути по-късно гостите намалиха с попадение на Симеон Вешев с глава. През втората част наставниците Ратко Достанич и Танчо Калпаков смениха почти целите си състави, а в игра се появиха множество юноши. „Марек“ изравни в 85-та мин. с гол на Илия Димитров. В събота е последният спаринг на марекчани с „Оборище“ (Панагюрище).

„Може да сме доволни от резултата в контролите дотук, с изключение на тази със „Спортист“ /3:3/. Представихме се добре срещу отбори от Първа лига. Мисля, че „Славия“ е точно такъв и знае какво прави, има изградено лице и стил. Домакините стигнаха до доста положения, които не успяха да реализират, но пък си вкараха тези, които ние им подарихме при наши груби грешки. Смятам, че няма да допускаме толкова грешки по време на официалните мачове, когато концентрацията ще бъде по-голяма. Искаме и ние да изграждаме някакъв стил, а не просто да ритаме топката. Успяхме много пъти да излезем от пресата, която „Славия“ ни наложи, което е положително“, коментира Т. Калпаков.

„СЛАВИЯ“: Нтумба, Фераресо, Савич, Марин, Лазаров, Минчев, Тодоров, Райчев, Стоев, Балов, Гермуш (Андонов, Йотов, Шопов, Стефанов, Казълджиев, Милетич, Гогев).

„МАРЕК“: Костадинов, Айба, Дюлгеров, Каймакански, Вакадинов, Любомиров, В. Йорданов, Мечев, Вешев, Василев, Диков (Младенов, Кирилов, Пляков, Джаджаров, Димитров, Никифоров, Кънински, Василчев) .

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ