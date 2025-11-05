„Марек 76“ излъчи шампион във финалите на Обединена Андро Лига, сребро и бронз за „Марек-Дигеста“

СКТМ „Марек 76“ излъчи шампион във финалите на Обединена Андро Лига в Панагюрище. Със златото се окичи Симеон Стоичков, който по пътя към трофея преодоля две групови фази, за да премине триумфално през съперниците си и в основната схема. Октомври се оказа печеливш месец и за момичетата на клуба, които станаха първенци в „Б“ група през изминалия сезон и влязоха с летящ старт в първия кръг от държавното отборно първенство с 4 от 4 победи с еднакъв резултат 4:1. В дебютния мач бяха подчинени съгражданките от „Марек-Дигеста“, след което класата на новаците в „А“ група трябваше да признаят НСА, „Стоянстрой“ /Пд/ и „Родопи“ /Момчилград/. Ваня Сталева не даде нито гейм на опонентките си, без загуба приключи сесията и Дея Милтанова. Треньорският щаб отчете и успешното представяне на по-малките Теа Томова, Михаела Бъскова и Никол Николова.

Медалистите на „Марек-Дигеста“ в Панагюрище: Н. Иванов /вляво на сн. 2/ и А. Димитрова /втората отдясно на сн. 3/ сн.3

Със сребро и бронз се завърнаха от Панагюрище възпитаниците на „Марек-Дигеста“. Вицешампион в надпреварата на 11-годишните момчета е Николай Иванов, а при нежния пол в този възрастов сегмент на третото стъпало на подиума се качи Антония Димитрова. В средата на миналия месец двамата плюс Моника Йосифова се класираха за финалния етап на Националния турнир „Млад олимпиец“ до 13 г. Моника стана

първа в квалификациите за Южна България, Антония взе директна квота от ранглистата, а петото място осигури прогреса сред най-добрите и на Николай.

ТОНИ КИРИЛОВ