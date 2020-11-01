Мариян Станков – Мон Дьо с COVID-19, журналистът Веселин Дремджиев също е заразен

Журналистът Мариян Станков-Мон Дьо е с коронавирус, съобщи самият той в ефира на Нова телевизия.

“Имам леки симптоми. Всичко започна по време на интервюто с Иво Димчев. В рамките на два часа загубих обоняние, вдигнах температура. Предишните дни имах леко неразположение, но не се усъмних, че може да е това. Спазвах внимателно мерките. Първите дни е ужасно”, сподели той.

Друг известен журналист също е положителен за коронавирус – Веселин Дремджиев. Той също лично съобщи новината във Facebook.

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