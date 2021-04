Мария Бакалова не успя да спечели “Оскар”, Брад Пит я сравни с Мерилин Монро

Българката Мария Бакалова не успя да спечели “Оскар” по време на церемонията в Холивуд, която се проведе за 93-а поредна година. Все пак нашето момиче получи признание от сцената от Брад Пит, който връчваше наградата в нейната категория. Той я сравни Бакалова с Мерилин Монро и отбеляза, че тя ще бъде голяма звезда.

Бакалова беше номинирана за “Поддържаща женска роля” за участието си в “Борат 2″, но призът отиде при корейската актриса Юн Ю-джун за филма „Минари”. “Оскар” за главна женска роля получи Франсис Макдорманд за “Земя на номади”.

При мъжете – най-добър актьор е сър Антъни Хопкинс за “Бащата”, а за поддържаща мъжка роля беше отличен Даниел Калуя.

Фаворитът за златните статуетки “Земя на номади” триумфира тази нощ и получи “Оскар” за най-добър филм, както и за режисура. Китайката Клоуи Чжао е първата цветнокожа отличена в тази категория и втората жена носителка на “Оскар” за най-добър режисьор.

Отличието за режисьор беше присъдена на Клои Жао – едва втората жена в историята на Оскарите, която печели отличието за режисура. Другата е Катрин Бигълоу за “Войната е опиат” (The Hurt Locker) през 2009 г., пише Webcafe.bg.

В актьорските категории за главна роля триумфираха Франсис Макдорманд за изпълнението си също в “Земя на номади” и Антъни Хопкинс за “Бащата”, който обаче не беше в залата да получи наградата.

Водещата Реджина Кинг откри тазгодишното шоу, което събра на живо в Лос Анджелис част от номинираните. Оскарите преминаха при спазване на мерките за дистанция между присъстващите, а самата Кинг сравни провеждането на церемонията с работата по филм, заснет на снимачна площадка в условията на пандемия.

Акцентът в представянията на номинациите беше поставен върху самите актьори и кинотворци и историите на техния път път към киноиндустрията. Водещите се сменяха на всеки две категории, като след Кинг честта да обявят победителите имаха Лора Дърн, Дон Чийдъл, Брайън Кранстън, Риз Ахмед, Брад Пит, Виола Дейвис, Харисън Форд и др.

Самите победители или излизаха на подиума в залата, или бяха включвани чрез видеовръзка за кратки речи.

С хуманитарната награда “Джийн Хершолт” бяха отличени както Филмовият и телевизионен фонд (MPTF) – за емоционалната и финансова помощ, която осигурява на работещи в развлекателната индустрия, така и актьорът Тайлър Пери за благотворителната му дейност.

Ето и пълния списък с победителите на 93-тите награди “Оскар”:

Най-добър филм: “Земя на номади” (Nomadland)

Останалите номинирани:

“Бащата” (The Father)

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

“Момиче с потенциал” (Promising Young Woman)

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Най-добър режисьор: Клои Жао (“Земя на номади”)

Останалите номинирани:

Томас Винтерберг (“Още по едно”)

Дейвид Финчър (Mank)

Лий Айзък Чънг (Minari)

Емералд Фенел (“Момиче с потенциал”)

Най-добър актьор в главна роля: Антъни Хопкинс (“Бащата”)

Останалите номинирани:

Чадуик Боузман (Ma Rainey’s Black Bottom)

Риз Ахмед (Sound of Metal)

Гари Олдман (Mank)

Стивън Ян (Minari)

Най-добра актриса в главна роля: Франсис Макдорманд (“Земя на номади”)

Останалите номинирани:

Виола Дейвис (Ma Rainey’s Black Bottom)

Андра Дей (The United States v. Billie Holiday)

Ванеса Кърби (Pieces of a Woman)

Кери Мълиган (“Момиче с потенциал”)

Най-добър актьор в поддържаща роля: Даниел Калуя (Judas and the Black Messiah)

Останалите номинирани:

Саша Барън Коен (The Trial of the Chicago 7)

Пол Рейси (Sound of Metal)

Лакийт Станфилд (Judas and the Black Messiah)

Лесли Одъм-младши (One Night in Miami)

Най-добра актриса в поддържаща роля: Юн Ю-Джън (Minari)

Останалите номинирани:

Мария Бакалова (Borat Subsequent Moviefilm)

Глен Глоуз (Hillbilly Elegy)

Оливия Колман (The Father)

Аманда Сайфред (Mank)

Най-добър оригинален сценарий: Емералд Фенел за “Момиче с потенциал” (Promising Young Woman)

Останалите номинирани:

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Най-добър адаптиран сценарий: Кристофър Хамптън и Флориан Зелър за “Бащата” (The Father)

Останалите номинирани:

Borat Subsequent Moviefilm

“Земя на номади”

One Night in Miami

The White Tiger

Най-добър чуждоезичен филм: “Още по едно” (Another Round) – Дания, реж. Томас Винтерберг

Останалите номинирани:

Better Days – Хонконг

“Колектив” – Румъния

The Man Who Sold His Sking – Тунис

Quo Vadis, Aida? – Босна и Херцеговина

Най-добър анимационен филм: “За душата” / Soul (Pixar)

Останалите номинирани:

“Напред” / Onward (Pixar)

Over the Moon (Netflix)

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Wolfwalkers (Apple TV Plus/GKIDS)

Най-добра кинематография: Ерик Месершмит (Mank)

Останалите номинирани:

Шон Бобит (Judas and the Black Messiah)

Дариус Волски (News of the World)

Джошуа Джеймс Ричардс (“Земя на номади”)

Фейдон Папамайкъл (The Trial of the Chicago 7)

Най-добър монтаж: Sound of Metal

Останалите номинирани:

“Бащата”

“Земя на номади”

“Момиче с потенциал”

The Trial of the Chicago 7

Най-добър грим и прически: Ma Rainey’s Black Bottom

Останалите номинирани:

“Ема”

Hillbilly Elegy

Mank

Pinocchio

Най-добри костюми: Ma Rainey’s Black

Останалите номинирани:

“Ема”

Mank

“Мулан”

Pinocchio

Най-добри визуални ефекти: “Тенет”

Останалите номинирани:

Love and Monsters

The Midnight Sky

“Мулан”

The One and Only Ivan

Най-добра оригинална филмова музика: “За душата” (Soul)

Останалите номинирани:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Най-добър звук: Sound of Metal

Останалите номинирани:

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Най-добра оригинална песен: Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Останалите номинирани:

Hear My Voice, (The Trial of the Chicago 7)

Húsavík (Eurovision Song Contest)

Io Si (Seen), (The Life Ahead)

Speak Now (One Night in Miami)

Най-добър дизайн на продукцията: Mank

Останалите номинирани:

“Бащата”

Ma Rainey’s Black Bottom

News of the World

“Тенет”

Най-добър късометражен филм: Two Distant Strangers

Останалите номинирани:

Feeling Through

The Present

White Eye

The Letter Room

Най-добър късометражен анимационен филм: If Anything Happens I Love You

Останалите номинирани:

Burrow

Genius Loci

Opera

Yes-People

Най-добър кратък документален филм: Colette

Останалите номинирани:

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Най-добър документален филм: My Octopus Teacher

Останалите номинирани:

“Колектив”

Crip Camp

The Mole Agent

Time

