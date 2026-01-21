Маска с авокадо връща блясъка на косата

С годините косата се променя – става по-суха, по-тънка, губи блясъка си и започва да „пие“ всяка грижа, която ѝ подадем. Хормоналните промени, боядисването и стресът си казват думата, а скъпите продукти невинаги дават обещания резултат. Понякога най-доброто решение е в кухнята ни – изпитано, натурално и достъпно.

Тази домашна маска е особено подходяща за жени над 45 години, защото подхранва косата в дълбочина, омекотява косъма и връща естествения блясък още след първите няколко нанасяния.



Необходими съставки: 1 добре узряло авокадо, 1 жълтък, 1 супена лъжица зехтин екстра върджин, 1 супена лъжица мед.



Авокадото е истинска витаминозна бомба за зряла коса – богато на полезни мазнини, които възстановяват сухите краища. Жълтъкът подхранва и заздравява, медът придава блясък и мекота, а зехтинът „запечатва“ влагата в косъма.



Как се приготвя:



Намачкайте авокадото до гладка каша, добавете жълтъка, меда и зехтина и разбъркайте добре, докато получите хомогенна смес. Ако косата ви е по-фина, може леко да намалите количеството зехтин.



Нанесете маската върху леко влажна коса, като започнете от дължините и обърнете специално внимание на краищата. Ако скалпът ви е сух, може да втриете малко количество и в корените. Увийте косата с кърпа или сложете шапка за баня и оставете да действа 30-40 минути. Измийте с мек шампоан, без агресивно търкане.

За още по-голям блясък при последното изплакване добавете във водата една супена лъжица ябълков оцет – косата става гладка и лесна за разресване.

Маската може да се прави веднъж седмично.Ретро.бг