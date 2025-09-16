Масло от оризови трици бори високата кръвна захар

Маслото от оризови трици е изключително полезно. То е прекрасна алтернатива за готвене и за поддържане на добро здравословно състояние и красота. Маслото съдържа изобилие от полезни хранителни вещества. В една супена лъжица от него се съдържат около 120 калории и около 14 грама мазнини. То съдържа повече ненаситени мазнини за разлика от наситените, което го прави изключително полезно за сърдечносъдовата система.

Маслото от оризови трици е прекрасно средство да подобрите инсулиновата резистентност и да стабилизирате нивата на кръвната захар. Това е от голяма важност за превенцията на диабет, наднормено тегло и произтичащите от тях здравословни проблеми. То стимулира усвояването на инсулина, като подобрява чувствителността на клетките към него. По този начин се подобрява усвояването на въглехидратите и захарите от храната, без да се повишават стойностите на кръвната захар в организма.

Маслото от оризови трици съдържа полезни стероли и антиоксиданти, които предпазват от сърдечносъдови заболявания, инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане, висок холестерол и холестеролни плаки по кръвоносните съдове.





