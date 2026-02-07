Масло от чаено дърво срещу гъбички на ноктите

Маслото от чаено дърво отдавна е ценено като естествен помощник в грижата за ноктите и кожата. Благодарение на своите почистващи и поддържащи свойства то е подходящо за хора, които искат да запазят ноктите си здрави и защитени от гъбички.



Редовната грижа с маслото подпомага поддържането на чиста среда около нокътя – място, където влагата и бактериите често създават проблеми. Прилагано внимателно и разредено с базово масло, чаеното дърво поддържа ноктите гладки, с добре оформена кутикула. При гъбички под ноктите, когато плочката е отлепена частично, се препоръчва 1 капка масло под нокътя два пъти дневно до пълното му израстване.

То е особено подходящо за хора, които често посещават басейни или салони за маникюр и искат допълнителна грижа и защита.