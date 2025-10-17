Математикът проф. Ст. Стефанов избран за зам. ректор на ЮЗУ, доц. Илия Недин става научен секретар на университета

Бившият декан на Природо-математическия факултет проф. д-р Стефан Стефанов бе избран за заместник-ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, където наследява на поста доц. д-р Илия Недин, който пък става научен секретар на университета. Предложението за избор на нов зам. ректор внесе ректорът проф. д-р Николай Марин като първа точка от дневния ред на проведения Академичен съвет:

„Искам да поздравя доц. Недин, че работи много добре и диалогично с всички вас, и да кажа, че се налага да бъде освободен поради навършване на пределната възраст в закона, не по други причини. Не искам да има спекулации по тази тема, затова веднага уточнявам – доц. Недин ще продължи да бъде част от ръководния екип, с който получихме вашето доверие. От утре /б.р. 16.10./ доц. Недин става научен секретар на университета. Ще има конкретни отговорности“, каза ректорът и обясни, че част от отговорностите на новия научен секретар ще бъдат свързани с работата на дирекция „Стратегически комуникации и издателска дейност“, също така с отдел „Чуждестранни студенти“ – с превеждане и поддържане на сайта на английски език, защото е необходимо да имаме по-голяма разпознаваемост. Ще му бъдат възложени и задачи за подготовката на една по-ефективна стратегия за привличане на чуждестранни студенти“, посочи проф. Марин и допълни, че доц. Недин ще има и отговорности, свързани с библиотеката, за да има тя много по-ясно място в процеса на обучение, в това число провеждане на различни прояви, публични лекции…

Самият доц. Недин благодари за оказаното му доверие и в личен план призна, че е преоткрил значимостта на администрацията в университета, след което почерпи присъстващите с бонбони.

Ректорът представи на внимание на членовете на Академичния съвет кандидатурата на предложения за зам. ректор Стефан Стефанов. Ексдеканът на Природо-математическия факултет е настоящ ръководител на Катедрата по информатика и от тази години след конкурс заема най-високата академична длъжност – професор по професионално направление 4.5. Математика /математическо оптимиране/. Проф. Стефанов работи в ЮЗУ от 33 години, създател е на значими научни трудове, голяма част от неговите статии са публикувани в списания с най-високата категория (квартил) Q1 и имат над 130 цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, като Web of Science, Scopus, Mathematical Reviews/MathSciNet и Zentralblatt MATH. Неговите учебни материали обхващат ключови дисциплини, като математическо оптимиране, числени методи, изследване на операциите и обработка на експериментални данни.

Момент от проведения таен вот

Доц. Илия Недин почерпи колегите си с бонбони Ректорът проф. Марин поздрави новия зам. ректор проф. Стефанов

„Проф. Стефанов е един от хората, които имат много голям принос университетът ни да придобие статут на научноизследователски. Пословичен е с неговата скромност и в същото време зад тази скоромност се крие един много аналитичен ум“, коментира ректорът и определи комисия по избора, съставена от деканите на Правно-историческия факултет проф. д.н. Габриела Белова, на Факултета по педагогика проф. д-р Янка Стоименова и секретаря на Студентския съвет Виктор-Кристиян Василев. След проведения таен вот проф. Стефанов бе избран за зам. ректор с 40 гласа „за“ и една невалидна бюлетина.

Малко по-късно стана ясно, че ще има разместване в ресорите. Както е известно, ректорът е подпомаган в своята работа от трима заместници. За образователните дейности – бакалавърски програми и акредитация, както и досега, ще отговаря проф. д-р Вяра Кюрова. Проф. Стефанов ще ръководи научноизследователската дейност и докторантското развитие, а третият зам. ректор Петрана Стойкова, която досега отговаряше за научноизследователската работа, поема ресора на доц. Недин – „Образователни дейности – магистърски програми и продължаващо обучение“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА