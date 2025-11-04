Махат преместваемите обекти в центъра на Дупница, ако местният парламент приеме новата схема

ОбС шефът К. Костадинов: Може да има будки за вестници, цигари, сладолед и царевица, но мисля, че времето за гащи, чорапи, дрехи и кредитни къщи в поставяеми обекти трябва да приключ



Преместваемите обекти в центъра на Дупница ще бъдат премахнати, ако местният парламент приеме новата схема. Това се очаква да се случи на последната сесия през 2025 година, която ще се проведе в средата на месец декември.

Въпросната схема за преместваемите обекти на територията на община Дупница вече е на разположение за обсъждане на заинтересованите страни. Документът е качен на сайта на кметството и очертава къде и какви обекти се предвиждат. По този начин всеки един търговец ще може да прецени къде да премести своя бизнес в някоя от другите зони. За тези обекти ще бъдат обявени конкурси.

През 2021 година Общинският съвет в Дупница прие проекта на Наредбата за преместваемите обекти. Тогава се очакваше, че в рамките на няколко месеца схемата ще бъде обявена и ще влезе в сила. Това обаче така и не се случи. Търговците, които държат тези обекти, тогава изразиха остро негодувание и се срещнаха с кмета по това време инж. Методи Чимев, който е настоящ областен управител на област Кюстендил. Срещата им явно даде резултат, след като нямаше реални действия от страна на кметството и по темата спря да се говори.

Сега по всичко личи, че 4 години по-късно времето на преместваемите обекти в централната градска част на Дупница приключва.

„На схемата се вижда какво предлага главният архитект за разполагане на преместваемите обекти. Това, което направихме ние, съгласувано с кмета на общината, е да поставим схемата на сайта, вместо да я приемем директно. Тя ще стои там един месец, и то с административно производство, където гражданите и заинтересованите лица да дават предложния. Те могат да посочат къде мислят, че е по-добре да бъдат поставени тези обекти. Затова призовавам хората да бъдат активни“, коментира председателят на Общински съвет-Дупница Костадин Костадинов.

По думите му, съгласно наредбата в централната градска част категорично не може да има подобни обекти – в зоната от светофарите при ГУМ до стълбите при Дом на техниката:

„Още през 2021 година там изрично се написа, че не може да има поставяеми обекти. Следва това, че схемата ще бъде приета в Общински съвет, най-вероятно в средата на месец декември. Когато тя бъде приета, тогава анексите на сегашните наематели на 90% от сегашните обекти автоматично се прекратяват. Защото са с анекс до приемане на схемата. Според мен това вече е политически разговор. Мисля, че времето за гащи, чорапи, дрехи, кредитни къщи в поставяеми обекти трябва да приключи. Например има 4-та зона, 5-та зона, където няма интерес и не може да се инвестира в големи магазини, Общинският съвет може и да допусне нещо подобно, например в жк „Бистрица“. Затова се казва конкурс. Всяко едно място ще се обсъжда и ще бъде с отделно решение на местния парламент“.

Преместваемите обекти в центъра на Дупница Схемата, която е качена на сайта на кметството



„Такива истории като досегашните – да се договорим, да пазим бизнеса и т.н., аз не възприемам такива доводи. Законодателят ясно е казал, че всички явяват на равен конкурс и при равни условия. С цялото ми уважение, казват, че щял да се загуби бизнесът. За да не се загуби, трябва да подреден така, че да може да работи. Моето политическо верую, което говоря от поне 12 години е, че ако аз съм кмет, в Дупница няма да има нито един поставяем обект. Но понеже не съм кмет, ще се съобразим с мнението на мнозинството. Извинявам се, може да звучи цинично, но моето политическо виждане е такова. Може да има поставяеми обекти за вестници, тотопункт, за цигари, сладолед, пуканки и царевица… Но поставяем обект за дрехи, особено в 1-ва, 2-ра, 3-та зона… Не разбирам що за бизнес логика е“, добави К. Костадинов.

Той завърши, връщайки се назад към феномена „Лафка“, когато преди години имаше множество подобни обекти в централната градска част:

„Наемат едно петънце, слагат една будка и около нея три фризера вляво, три фризера вдясно, седем маси отпред, четири маси отзад и то стане заведение… Е, тогава защо хората от Дупница да инвестират в хубаво заведение, когато един такъв с минимален наем може да направи такова? Това уврежда и самата бизнес среда“.

