МАЩАБЕН ПРОЕКТ! Вдигат хотелски комплекс в местността Германица край Рупите

Предприемачът Атанас Димитров входира в РИОСВ – Благоевград инвестиционно намерение за изграждането на хотелски комплекс в имот в местността Германица на петричкото село Рупите.

Имотът е с площ 3,501 дка и представлява земеделска територия с начин на ползване „нива”. С предложението е предвидено промяна на предназначението на земята за изграждане на хотелски комплекс с развлекателно-атракционен център. В комплекса ще бъдат изградени къщи за гости със 16 стаи, хотел с ресторант и СПА, спортни съоръжения, паркинг и фотоволтаична централа с мощност до 60 kW. В хотелската част е предвидено и изграждането на басейн с обем до 250 куб.м и паркинг с капацитет до 48 места, който ще бъде покрит с навес от фотоволтаични панели.

Според документите за инвестиционното намерение имотът не попада в границите на защитени територии, както и не засяга обекти на културно-историческото наследство. Най-близо до него е разположена защитената зона „Рупите”, опазваща дивите птици.

Инвеститорът е предоставил на екоинспекцията в Благоевград преписка от решението, взето на 25 септември миналата година от ОбС – Петрич за одобрението на проекта, както и становище от ВиК – Петрич. Предстои от РИОСВ да излязат с преценка за необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда.

Припомняме, че преди шест години петричани се вдигнаха на протест срещу строежа на хотел край храма на покойната пророчица Ванга в местността Рупите. Въпреки недоволството на гражданите и еколози обаче преди 3 г. строителните дейности на хотелския комплекс стартираха.

ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА