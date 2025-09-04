Мая Нешкова за внучката: Има дълги пръсти, ще я правим пианистка

„Внучката ни Лора има дълги пръсти, майтапим се, че ще я правим пианистка“, смеейки се, сподели пред „България Днес“ певицата Мая Нешкова.

Тя и съпругът й Кирил Икономов не държат внучката им да наследи музикалния им талант и уточниха: „Малко се поопарихме с нашата дъщеря, защото имахме големи амбиции в това отношение. Искаме Лора да е щастлива с това, което носи в себе си, и да постигне онова, за което мечтае. Не е нужно да я нагаждаме, а да й покажем нещата в живота. Оттам нататък тя ще направи своя избор“.

Откакто малката принцеса се появява на бял свят през юни, животът на музикалното семейство се променя – Мая и Кирил са по-щастливи, свободолюбиви, с подмладен дух и заредени с ентусиазъм. „Мислех си, че като се роди внучката, ще искаме непрекъснато да сме си вкъщи около нея, но в нас напира друг импулс. Имаме енергия и устрем за постигане на целите си и с Кирил пътуваме много – в това отношение сме егоисти“, сподели с усмивка на лице обичаната певица.

Мая заяви, че това лято те двамата са успели да се насладят на истинска почивка: „Бяхме на круиз с корабче по река, преживяването бе страхотно. Успяхме да си откраднем мигове без работа и да избягаме от ежедневието“.

Музикалната двойка се радва на внучето, пеят му приспивни песни, а композиторът е още по-грижовен в ролята на дядо. „Кирил много прегръща Лора, обръща й внимание, няма търпение да проходи и да я води за ръчичка“, с умиление говори гордата баба, която винаги чете приказки на внучето си.

Мая и Кирил отправят завет към новото поколение: „Нека младите хора живеят в мир, да имат щастието да усетят България като истинска родина, да я носят в сърцата си, да имат свобода, спокойствие и хубав живот, за да могат да осъществяват мечтите си. А ние, каквото можем, ще им предадем. Докато ни има на тоя свят, ще се постараем да попиват от нас само хубави неща, без да досаждаме много“.





