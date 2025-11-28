МБАЛ ПУЛС с огромен скок в диагностиката – първият ПЕТ скенер в Югозапада вече работи в Онкологичния център на болницата

Първият в Югозападна България PET/CT вече работи в болница ПУЛС. Апаратурата, инсталирана в новооткритото отделение по нуклеарна медицина на здравното заведение, е последно поколение на световния гигант в медицината „Сименс”. Новият PET/CT осигурява по-голям потенциал за по-ранна диагноза и по-категорична стратегия за лечение, предоставя възможност за динамични изследвания на цялото тяло при широк спектър от онкологични, неврологични и сърдечни показания.

С иновативната апаратура болница ПУЛС комплектува в пълен спектър своя мултидисциплинарен Онкологичен център, което позволява на пациентите да получат висококачествени изследвания, точна диагностика и правилно лечение тук, на едно място в Благоевград, без излишно пътуване, обикаляне на различни лечебни заведения и забавяне във времето.

„Това е голямо постижение за болница ПУЛС и целия Югозапад. Достъпът до PET/CT диагностика от най-висок клас вече е факт и напълно покриван от НЗОК без доплащане от пациента. Отделението по нуклеарна медицина е ключова част от разширяващия се Онкологичен център на болницата, като заедно с отделенията по медицинска онкология и лъчетерапия допълва цялостния комплекс от услуги за диагностика и лечение на онкологични заболявания“, посочват от ръководството на болницата.

С въвеждането на новия ултрамодерен ПЕТ/СТ скенер в болница ПУЛС онкологичната грижа в региона достига ново ниво – по-бърза, по-точна и по-близо до пациентите от региона.

За информация и записвания: Планирането за PET/CT изследване на пациенти се осъществява на телефони: 073/88 20 20 или 073/88 20 65.

ИВАН ПЕТРОВ