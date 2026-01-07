Топ теми

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради протестите и блокадите на фермерите

Министерството на външните работи изпрати официална дипломатическа нота до Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични пунктове по време на протестните действия на гръцките фермери.

В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки в Европейския съюз.

Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще.

Протестите започнаха в края на ноември заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция за земеделски плащания. Сега фермерите настояват премиерът Кириакос Мицотакис да не подписва споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок МЕРКОСУР.

