МВР алармира: Внимавайте за съмнителни лица, предлагащи обмяна на фалшиви евробанкноти

МВР очаква повече злоупотреби с единната валута, докато се подготвяме за приемането ѝ. Темата коментира в ефира на NOVA директорът на столичната полиция – главен комисар Любомир Николов.

Само преди дни ведомството разкри фалшиви банкноти на стойност 10 хиляди евро. Затова органите на реда призовават хората да внимават, когато обменят валута, и да не се доверяват на мними предложения при покупка и продажба.

„Ние сме получавали сигнали от банки, в които отделни служителки са се заблуждавали и са приемали фалшиви банкноти. Дано да не съм лош пророк, но си мисля, че определени групи лица, занимаващи се с този тип престъпления, ще опитват да ходят в по-малки населени места – да изпробват късмета си при хора, които не са добре запознати с вида на евробанкнотите. Ще се опитат да бъдат животновъди, като им закупуват животните, земеделци, които да им закупят земите – и така да ги вкарат в големи заблуди и ще им нанесат сериозна материална щета на същите“, предупреди Николов.





