МВР – Благоевград търси кой праща сигнали до държавните институции от името на кмета на с. Огняново

Неизвестен изпраща писма и сигнали до контролните институции, като се подписва от името на кмета на с. Огняново Иван Ижбехов. Писмата са без изходящ номер и печат на кметството и някои институции вече са започнали проверки по тях, приемайки ги като сигнали, подадени от длъжностно лице.

За това предупреди публично Ижбехов в профила си във Фейсбук. Той го разбрал случайно, след като на една от започналите проверки държавни служители го поканили като „автор“ на сигнал, какъвто той не бил подавал.

„Като кмет на село Огняново винаги съм действал открито и по надлежния ред. Когато изпращам писма и сигнали до институции, те са изготвени лично от мен – с изходящ номер, с моя подпис и печата на кметството, като по този начин гарантирам тяхната достоверност и официален характер“, коментира огняновският кмет.

По единия от тези фалшиви сигнали – към държавна институция, за който се твърди, че е от Ижбехов, Областна дирекция на МВР – Благоевград вече е предприела проверка и вероятно скоро името на изпращача ще стане известно.

В тази връзка кметът на Огняново се обърна с призив към държавните институции да обръщат внимание дали сигналите, за които се твърди, че са издадени от него, съдържат печат на кметството.

Припомняме, че с доста жалби за нередности в хотелите на Огняново и Марчево селският управник си предизвика омразата на хотелиерския бранш, защото значителна част от тях бяха потвърдени и хотелиерите отнесоха актове. За да „заровят томахавката“, Ижбехов постави 3 условия на местния бизнес – да осигурят свободен достъп до хотелите си и достатъчно време, в което с 5-има служители на общинската администрация да направят цялостна и обстойна проверка в търсене на незаконни сондажи за минерална вода, да подкрепят издаването на нарочна заповед на общинския кмет Феим Иса, с която да се предоставят пълномощия на Ижбехов за реализирането на тези проверки – по всяко време на денонощието и във всеки ден от седмицата, както и новоучредената туристическа асоциация да създаде „санитарен кордон“ около техния член Валентин Ангелов Четрафилов, за да може кметът да участва в каквито и да е разговори и срещи с хотелиерите.

Както „Струма” писа, в прокуратурата има преписка по сигнал на Ижбехов, че миналия септември Четрафилов го нападнал с юмруци и ритници в един от хотелите си заради сигнал на кмета, че краде минерална вода.

