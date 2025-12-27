МВР: Не давайте пари на непознати, които предлагат по-добри условия за обмяна на левове в евро

МВР излезе с още съвети към гражданите преди преминаването от лев в евро. Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране. Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане.

Полицията призовава – при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.