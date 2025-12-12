МВР разпореди премахване на лавките на кооперативния пазар в Перник

Търговци от централния кооперативен пазар в Перник вчера са получили предизвестия за премахване на лавките по част от ул. „Васил Левски“, научи „Струма“. Мярката засяга няколко човека, които обаче стопанисват всичките обекти там. Премахването трябва да бъде осъществено до 15 януари. Вчера предписание от общината са успели да връчат само на един човек. Останалите все още не са ги получили.

Премахването на лавките става със заповед на МВР, а причината е, че те пречат на пешеходците и автомобилите. Предвижда се първоначално да бъдат премахнати будките от лявата страна от кръстовището за СУРИЧЕ „Д-р. Петър Берон“ до кръстовището след аптеката, а след това и до централното шосе. Това доведе до напрежение сред засегнатите. От общината са насрочили среща с тях. Според продавачи е предвидено след премахването на лавките, улицата да бъде отворена за автомобили, а движението да стане двупосочно.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА