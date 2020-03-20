МВР с официална информация за кървавия скандал в Дупнишко

Нощес, малко след полунощ, 23-годишна жена от с. Яхиново е нанесла удар с нож в областта на главата на свой 31-годишен познат. Срещата им се е състояла на паркинг на ул. „Самоковско шосе“ в Дупница. На пострадалият е оказана медицинска помощ в дупнишка болница и е освободен за домашно лечение, без опасност за живота е. 23-годишната жена е задържана с полицейска заповед за 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

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