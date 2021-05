Меган Маркъл уволнила бавачка на Арчи след нощен инцидент

Mеган Маркъл е уволнила бавачка на сина си Арчи по много драматичен начин, заради мистериозен инцидент, който се случил по средата на нощта. Това твърди авторът и журналист Омид Скоби.

Бавачката била уволнена само след няколко дни работа, още по времето, в което принцът и съпругата му експериментирали с това кой да се грижи за детето им.

Скоби не обяснява какъв точно е бил проблемът, но заради този инцидент, Меган и Хари решили, че повече няма да разчитат на бавачки.

“Много малко хора знаят истинската история зад това. След появата на Арчи, Хари и Меган искаха малко помощ, за да създадат навици на сън. Наеха бавачка за през нощта. И въпреки че не мога да говоря за детайли по назначаването на някого, поради правни причини, това беше инцидент в една от първите нощи, и който отказа двойката да има бавачка за през нощта”, обясни Омид пред “A Very Royal Baby : From Cradle to Crown” на “Chanel 4”.

Коментар с Facebook