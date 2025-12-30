Украинският президент Володимир Зеленски иска смъртта на всички руснаци, но самият той е с единия крак в гроба, каза днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

„Наскоро някакъв парцален урод пожела смъртта на „един човек“. На всички е ясно, че той иска смъртта не само на „единия човек“, а на всички нас и на нашата страна“, написа Медведев в своя Телеграм канал.

Зеленски „не само пожела (гибел), но и даде указания за масирани атаки“, добави той, цитиран от БТА.

„Няма да пиша тук за насилствената му смърт, въпреки че точно сега костеливата често диша във врата на копелето“, подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация, като изрази желание в бъдеще той да бъде изложен в руския музей по антропология и етнография Кунсткамера, за научни цели.

Украйна вече е отхвърляла обвиненията, че стои зад атака с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Украинският президент Володимир Зеленски веднага определи това обвинение като „лъжа“, целяща да подготви нови атаки срещу Киев и „да подкопае“ дипломатическите усилия между Украйна и САЩ, ден след срещата му във Флорида с президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва Франс прес.