Медицинският хеликоптер кацна в Благоевград за 72-годишен пациент

Медицинският хеликоптер отново е в Благоевград. Центъра за спешна помощ по въздух с поредна мисия в областния център.

От отделението по реанимация са поискали бърза намеса за транспортирането на 72-годишен пациент.

Той е с кръвоизлив в мозъка и ще бъде лекуван в столичната болница „Света Анна“.

Мъжът е приет в тежко състояние в благоевградското лечебно заведение и стабилизиран, така че да може да пътува.

Това е поредното кацане на хеликоптера на стадиона след като през изминалата седмица мъж бе транспортиран до София след падане.