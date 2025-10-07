Трима души са в критично състояние, след като медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния. Местните власти заявиха, че екипите за спешна помощ са затворили някои ленти за движение. Хеликоптерът е катастрофирал малко след 19:00 часа (5:00 ч. българско време) на магистрала 50 в столицата на щата Сакраменто. Данните за проследяване на полета показват, че хеликоптерът е излетял от медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис само няколко минути по-рано. Пилот, медицинска сестра и парамедик са били на борда и са откарани в болница в критично състояние след катастрофата, съобщи пожарната служба в Сакраменто.

Не е имало пациенти на борда на хеликоптера и нито едно наземно превозно средство не е засегнато при катастрофата. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как хеликоптерът лети над редица автомобили, преди да се разбие до разделителната линия в облак от дим.

Свидетели помогнали на спасителите да вдигнат машината, за да достигнат до човек, заклещен под него.

Офисът на Калифорнийската пътна полиция в Южен Сакраменто съобщи, че магистрала US-50 в източна посока и две отбивки към нея са затворени.

„Моля, използвайте алтернативни маршрути и очаквайте закъснения. Възможни са допълнителни затваряния и задръствания в района“, написа офисът.

Причината за катастрофата все още се разследва.

Данните на Федералната авиационна администрация на САЩ показват, че хеликоптерът е регистриран на името на REACH Air Medical Services.

„В момента установяваме подробностите около инцидента, както и състоянието на екипажа на REACH, който е бил откаран в болници в района“, казаха от Global Medical Response – компанията майка.БГНЕС