Медици вадят сачми от главата на ранен при стрелбата в казино в Хаджидимово

Около 04:12 ч. в РУ – Гоце Делчев е постъпил сигнал от ФСМП – Гоце Делчев за прието лице с рани от сачми в областта на главата. По първоначална информация, около 04.02 ч. на същата дата две лица с ловно оръжие са влезли в игрална зала в гр. Хаджидимово, съобщават от пресцентъра на МВР – Благоевград. Те са произвели изстрели във въздуха, като от последващите рикошети са пострадали двама клиенти на игралната зала, които са с рани в областта на главата от сачми. И двамата са без опасност за живота. Няма липси от игралната зала. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава под надзора на ОП-Благоевград.