На 15 и 16 ноември в спортна зала „Неврокоп Арена“ в град Гоце Делчев ще се проведе ежегодният Международен турнир по борба за деца „Купа Неврокоп“ – едно от най-мащабните и престижни събития в Европа за подрастващи в този спорт.

Тази година надпреварата ще се проведе в два състезателни дни и ще събере рекорден брой участници. До момента клубове от 18 държави са заявили участие, сред които САЩ, Армения, Казахстан, Турция, Унгария, Молдова, Франция, Белгия, Германия, Румъния, Гърция, Северна Македония, Израел, Украйна и други.

Състезателите ще премерят сили във възрастовите групи деца, момчета, кадети и юноши. Миналата година в турнира се включиха над 400 млади таланти в свободната борба, а тази година се очаква броят им да бъде още по-голям.

Международният турнир „Купа Неврокоп“ се утвърди като символ на спортен дух, приемственост и приятелство между младите борци от различни държави. Събитието не само популяризира борбата като спорт с традиции в Гоце Делчев, но и допринася за развитието на младите спортисти и международния обмен на добри практики.