Международна акция срещу наркотрафика: 1,1 тона кокаин иззети в Испания, разследван е и български гражданин

В рамките на мащабна международна операция срещу трафика на наркотици, проведена с участието на полицията на Сърбия, Испания, Колумбия и Словения и с подкрепата на ЕВРОПОЛ, в Испания бяха задържани 17 души. Сред разследваните е и български гражданин, срещу когото е подадена наказателна жалба и е наложена мярка за забрана за напускане на страната. При акцията са иззети 1,1 тона кокаин, както и оръжие и пари.

Заместник министър-председателят на Република Сърбия и министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи, че служители на сръбското Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция“, са участвали в международната операция за разбиване на организирана престъпна мрежа, занимаваща се с трафик на наркотици.

По думите му, на територията на Испания са арестувани 17 членове на престъпната група, осем от които са сръбски граждани. Иззети са 1,1 тона кокаин, както и значително количество огнестрелно оръжие и пари.

Сред задържаните сръбски граждани са Б. Б. (1963), Б. И. (1976), М. Б. (1999), М. Н. (1997), С. С. (1987), Р. М. (2004), Д. П. (1993) и Н. Т. (1992). Те са заподозрени, че като част от престъпната мрежа са осигурявали логистика и оборудване за приемането на кокаина, транспортиран от Колумбия с кораби до Испания. Наркотикът е бил складиран и впоследствие, в координация с няколко испански престъпни групи, разпространяван на територията на страната.

Срещу сръбския гражданин З. Ш. (1965), както и срещу трима граждани на Словения и един гражданин на Република България, е подадена наказателна жалба, като им е наложена и мярка за забрана за напускане на Кралство Испания.

„Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия остава надежден партньор в борбата срещу всички форми на транснационална престъпност, особено срещу трафика на наркотици, както и в разкриването и наказателното преследване на членовете на организирани престъпни групи“, заяви министър Ивица Дачич. btv