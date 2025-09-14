„Между редовете” на една съдебна сага: Как Благомир Коцев остана в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от два месеца, остава зад решетките. Това реши Софийският градски съд, отхвърляйки за трети път искането на защитата за по-лека мярка. Заседанието продължи близо седем часа. Време, в което пред Съдебната палата се проведоха два протеста в защита на Коцев – сутрешен и вечерен. Какво се чете “Между редовете” на случилото се – в рубриката на Виктория Бояджиева.

„От Варна сме. Считам за редно да сме тук с децата заедно. След много дълги години Варна най-накрая има един много земен човек за кмет и го виждаме и ни липсва. Смятам, че той е абсолютно несправедливо е тук. По никакъв начин няма никакви доказателства и то е толкова видно, очевидно за всички. Заради това смятам, че недоволството е толкова голямо“. Това казва една от протестиращите пред Съдебната палата.

Елис Рахимова е сред хората, дошли да подкрепят кметът на Варна Благомир Коцев по време на заседанието по гледане на мярката му за неотклонение. От Варна идва е и София Колева, която работи с Благомир Коцев, тъй като е общински съветник.

„Аз като един честен, демократичен, почтен човек съм тук просто да заявя присъствието си в подкрепа на демокрацията на България. Защото това е дело на… знаем на кой. Нямаме правосъдие. Тук случаят е „една жена каза”, казва Анна Гюрова, която е от София.

„Аз присъствах на обиските в община Варна. В Общинския съвет в Варна настроенията винаги са били изострени, има много голяма мнозинство, което работи срещу кмета и може би това е една от причините той да бъде тук в момента. Имаше знаци за това, което предстои. Имаше много напрежение, имаше и отправени заплахи, ултиматуми“, коментира общинската съветничка като допълва, че не е работила с Коцев и с фирмата на госпожа Пламенка Димитрова.

Тя сподели още, че е очаквала излизането на аудио записа, който е свързан с казуса. „Това е, може би, като изигран сценарий, който сме го виждали и в други общини в миналото. Действа се, според мен, по някакъв наръчник, правят се стъпки. Очаквахме да се появяват някакви скалъпени записи. На мен не ми звучи автентичен. Чакаме си го да се приберем заедно в Варна. Ако не, ние сме готови на още много протести, защото енергията само се увеличава, недоволствата също”, каза в заключение тя.

„Ще го пуснат. Поради това, че има напрежение в обществото и поради страх. Днес ще видите, че ще го пуснат“, това очакване пък имаше друг гражданин, дошъл в подкрепа – Георги Апостолов.

Въпреки това след седемчасово заседание, съдът определи – кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста.

„Абсолютно неподготвена прокуратура. Прокуратурата бяха като някакви двойкари, които нямаха даже и три аргумента заедно да ги сложат един върху друг„, коментира пред заседателната зала Кирил Петков.

А прокурорът Велислава Патаринска, която се занимава с делото, коментира отговори на журналистически въпроси. Тя беше попитана защо не е разпитан отново бившият заместник-кмет Диан Иванов, който първо свидетелства срещу Коцев, а след това оповести в социалните мрежи, че е давал показания под натиск.

”Възложена е проверка.Когато сме готови с резултатите, ще ви бъде съобщено. В момента се проверяват служителите, които са извършвали разпитите“, каза тя като отново в отговор на въпрос защото Иванов не е обвиняем след като Пламенка Димитрова непрекъснато говори за него, тя отбеляза следното: „Това, че той е свидетел не означава, че няма да стане обвиняем. Събират се допълнителни доказателства. Господин Иванов не е подал сигнал за заплахи за живота му към нито една институция след изявата му във Фейсбук”, категорична беше тя. Категорична беше и че Иванов не е бил притискан да дава показания.

Но според майката на Благомир Коцев Евелина Коцева Иванов е бил притискан пред децата му. Това знае от техни общи приятели. На въпрос какъв е нейният призив към всички, като майка тя е лаконична: „Не очаквам много“.

„Безобразна корупция. Безобразна корупция от най-ниско ниво. От администрацията в най-загубеното село. Кметът прави каквото си иска. Навсякъде, във всяко едно село има по един феодал. Срив по всички показатели. Ако няма правосъдие, ако няма справедливост, как да живеят тези хора? Къде да им бъде мотивацията?”, пита реторично една от протестиращите на вечерния протест, разразил се след гледането на мярката.

„Видно е, че това, което се случва в съдебните решения, е, че не се интересуваме от правосъдието, ами от интересите”, казва протестиращата Вяра.

”Не ми се получава сметката, как може ти да го вкараш човека в ареста без обвинение, без доказателства. Измисляш си някакви доказателства в движение, когато дойде момента, в който трябва да му гледаш мярка за неотклонение. В смисъл, това е неадекватно.Съдът изпълнява явно поръчки нечии”, допълва тя.

На протеста беше и съпругата на Коцев – Камелия Коцева.

„Това е просто подигравка с хората, подигравка с вярата в демокрацията на България. Институции, които следват да бъдат стълбовете на демократична и правова държава, стават засмях от собствените си представители. Опорочена. Работата им е опорочена“, каза тя. И допълни:

„Затова е тъгата ми. Не е просто, защото съм лично потърпевша, защото мъжът ми вече два месеца живее в принудителни условия, лишено свобода, не може да живее пълноценно, да ходи на работа, да се радва на децата си. Тъгата ми не е просто, защото съм очаквала Благо да се прибере. Усещам подкрепата на хората. За мен най-ценна е подкрепата на гражданите на Варна. Всичките 8 пъти, които те излязоха на улицата. За мен това е прецедент. Аз не съм станала свидетел до момента граждани да излизат, за да защитят своя кмет. Благо, бидейки избран от почти 50 хиляди граждани на Варна, той има огромен дълг към тях. Дълг, който е почти се измерим към дълга към семейството му“. Според Коцева случващото е трагедия за цялото им семейство и близките.

„Това е нещо, което ще бележи семейството ни завинаги. Ще отнеме дълго време да се възстановявам от това, което ни причиниха.За съжаление, свижданията ни са ограничени до 2 пъти в месеца по 40 минути през стъкло с телефонна слушалка. Тъй като аз съм с 2 малки дечица, едното е на 3 месеца, беше на месец, когато беше отвлечен, аз съм по лекари за ваксини на малкото детенце. Голямото, което е на 2, пък също боледува доста често. Аз не мога да присъствам на тези свиждания. Успях да го видя 2 пъти. Детето, бъдейки на 2 години, пита непрекъснато, всеки ден питакъде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато набие драконите ще се прибере при нас. Просто се надявам на справедливостта да възтържества”./Нова





