Мейуедър предложи да плати за погребението на Джордж Флойд

Боксьорът Флойд Мейуедър е предложил да поеме всички разноски около погребението на Джордж Флойд, който загина от задушаване, след като бе задържан при полицейска акция в края на миналия месец.

Според местните медии роднините на 46-годишния Флойд са приели предложението на многократния световен шампион по бокс.

Убийството на чернокожия Джордж Флойд на 25 май предизвика масово недоволство в САЩ и доведе до сблъсъци между граждани и полиция в почти всички големи градове в страната.

Мейуедър е сред спортните звезди, които се възмутиха от продължаващия полицейски произвол срещу тъмнокожи в САЩ.



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