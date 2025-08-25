Меле в ромския квартал на Кюстендил

Масово сбиване е възникнало между жители на кюстендилския квартал „Изток“, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. 42-годишен участник в конфликта е нанесъл рана с нож на свой съкварталец, счупил е стъкло на входната врата на къща със стъклени бутилки.

Пристигналите на място полицейски екипи са задържали 42-годишния мъж, напрежението е овладяно. На пострадалия е оказана медицинска помощ, настанен е в кюстендилската болница.

Две досъдебни производства са образувани в Районно управление – Кюстендил – за повреждане на чужда собственост и за нанесена телесна повреда. Уведомен е дежурен прокурор.





