Топ теми

„Мелиса” вече е най-силната стихия на планетата за тази година

Дата:
от: Свят
Коментирай
( 424 )

Най-мощната буря в света за тази година – „Мелиса“, се движи на североизток през Карибско море и приближава Ямайка. Очаква се ураганът да доведе до условия, застрашаващи живота на хората, когато окото на бурята достигне островната държава.

Стихията вече стана причина за три смъртни случая в Ямайка и четири в Хаити и Доминиканската република. Експертите смятат, че тя може да се превърне в най-силния ураган, който някога е удрял Ямайка, с ветрове със скорост от 290 км/ч.



В понеделник Националният център за ураганите в САЩ повиши категорията на „Мелиса“ до най-високата, пета степен. Предупреждения са в сила и за Куба и югоизточната част на Бахамските острови. 

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *