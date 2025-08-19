„Мераклийчетата“ от Копаница със специалната награда от фестивала „Разпилени бисери“

Фолклорната танцова група „Мераклийче“ от Народно читалище „Христо Ботев 1928“ на радомирското с. Копаница е сред най-известните в региона. От десетилетия в нея танцуват деца и младежи, като тази година те са около 30. С изпълненията на граовските хора те печелят награди и аплодисменти от национални и регионални фестивали.

В събота „мераклийчетата” се завърнаха от фестивала „Разпилени бисери“ в Слънчев бряг със специалната награда. Участниците получиха и още едно признание за таланта и сърцатото изпълнение – покана и ваучер от 500 евро за участие в следващото издание през 2026 г. на интернационален фестивал „Хоро“ в Прован, Париж.

„Във фестивала на Слънчев бряг участваха 21 деца и младежи от състава. С изпълненията си копанишките „мераклийчета“ развълнуваха журито. В две последователни вечери танцьорите показаха какво могат пред публиката и журито в курорта и заслужено спечелиха наградата“, сподели секретарят на читалището Василка Николова.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






